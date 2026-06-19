Cultuurdag in Valkenswaard: ontmoeting en diversiteit

Op zondag 28 juni 2026 organiseert kinderburgemeester Stephanie Aarts een kleurrijke cultuurdag in het Frans van Bestpark in Valkenswaard. Bezoekers kunnen kennismaken met verschillende tradities en activiteiten. De middag richt zich op ontmoeting, verbinding en plezier voor jong en oud.

Gevonden voor jou

De cultuurdag biedt een gevarieerd programma waarmee inwoners op een laagdrempelige manier andere culturen kunnen ontdekken. Het evenement is bedoeld om mensen dichter bij elkaar te brengen en te laten genieten van alles wat hen verbindt. Kinderburgemeester Stephanie Aarts benadrukt hoe waardevol het is om van elkaar te leren.

Een speciaal onderdeel van de middag is de gratis kindermiddag, georganiseerd door leerlingen van scholengemeenschap Were Di. Dit initiatief maakt deel uit van hun meesterproef en bevat activiteiten zoals spelletjes, een springkussen en andere leuke bezigheden voor kinderen.

Praktische informatie

De cultuurdag vindt plaats op zondag 28 juni 2026 in het Frans van Bestpark. Het programma loopt van twaalf uur tot vier uur ’s middags. Iedereen is welkom om deel te nemen aan deze feestelijke middag vol ontmoeting en diversiteit.