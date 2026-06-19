Nieuwe brug bij Fort Isabella in Vught gaat open

De nieuwe brug bij Fort Isabella in Vught wordt op woensdagmiddag 24 juni officieel geopend. Het bouwwerk vormt een belangrijke verbinding tussen het fort, het Paleiskwartier en natuurgebied de Gement.

Gevonden voor jou

De opening vindt plaats om drie uur in de middag en wordt bijgewoond door wethouder Mark du Maine en Wim Kievits van Stichting Fort Isabellakazerne. Tijdens de ceremonie maken zij samen met bezoekers de eerste meters over de nieuwe brug.

Het bouwwerk is bedoeld voor fietsers en wandelaars en maakt deel uit van de historische fietsroute Linie 1629. Deze route verwijst naar gebeurtenissen uit het jaar 1629, toen Frederik Hendrik ’s-Hertogenbosch belegerde en veroverde. Met de brug wordt niet alleen de recreatie versterkt, maar ook de bereikbaarheid in de gemeente.

Feestelijke opening

De brug verbindt Fort Isabella met het Paleiskwartier in ’s-Hertogenbosch en natuurgebied de Gement. Tijdens de feestelijke opening zijn genodigden en belangstellenden welkom om het moment mee te maken. Parkeren kan op het terrein van Fort Isabella.

De nieuwe verbinding biedt meer mogelijkheden voor recreanten en maakt het eenvoudiger om de omgeving per fiets of te voet te verkennen. Het is een belangrijke stap in het verbeteren van de infrastructuur in de regio.