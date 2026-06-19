Vughtse wijken bespreken verduurzamen woningen

In Vught hebben inwoners van De Baarzen, Vughtse Hoeven en Vijverhof tijdens buurtbijeenkomsten gesproken over verduurzaming van hun woningen. De bijeenkomsten zijn georganiseerd door de gemeente en VET-Vught.

Gevonden voor jou

Dit voorjaar organiseerden de gemeente Vught en VET-Vught vijf bijeenkomsten in drie wijken. Tijdens deze sessies konden bewoners met elkaar en experts in gesprek over manieren om hun huizen duurzamer te verwarmen. Het doel was om samen oplossingen te vinden voor een toekomst zonder aardgas.

Tijdens de bijeenkomsten kwamen vragen naar voren over hoe bewoners hun woningen kunnen verduurzamen en wat dat betekent voor hun wijk. Ook vroegen inwoners zich af hoe zij de kosten kunnen dragen, wat de impact is op het elektriciteitsnet en welke alternatieven voor aardgas geschikt zijn. De gemeente en VET-Vught willen bewoners hierbij ondersteunen.

Praktische voorbeelden uit de buurt

Veel bewoners gaven aan dat zij willen leren van anderen in hun buurt die al stappen hebben gezet. Daarom verzamelt de gemeente praktijkvoorbeelden en ervaringen van buurtgenoten. Deze tips worden gedeeld om bewoners te inspireren en te helpen bij het verduurzamen van hun eigen woningen. Daarnaast blijven zij op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in de wijk.

De gemeente en VET-Vught benadrukken dat iedere wijk uniek is, maar dat samenwerking tussen bewoners kan helpen om verduurzaming haalbaar en betaalbaar te maken. Door ervaringen en kennis te delen, kunnen inwoners elkaar verder op weg helpen.