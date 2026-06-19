Misstanden bij opslaglocaties in Tilburg

Bij controles van opslaglocaties in Hart van Brabant zijn in Tilburg meerdere misstanden aangetroffen. Zo werden goederen van de verboden motorclub Satudarah in beslag genomen en spullen gevonden die gebruikt kunnen worden voor een drugslab. De politie doet verder onderzoek.

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In een garagebox in de wijk Broekhoven in Tilburg troffen controleurs een grote hoeveelheid spullen aan met logo’s en uitingen van motorclub Satudarah. Deze club is sinds 2018 in Nederland verboden. De politie heeft posters, meubels en hesjes met clubuitingen meegenomen.

Op een commerciële opslaglocatie op industrieterrein Loven in Tilburg vonden de controleurs diverse overtredingen. Zo werden in een zeecontainer grote cilinders met gevaarlijke gassen aangetroffen, die gebruikt kunnen worden voor een drugslab. Daarnaast lagen er in andere zeecontainers spullen die bedoeld zijn voor hennepteelt, waaronder ruim tien kilo hennep en hennepgerelateerde materialen. Ook werden twee vuurwapens gevonden.

Samenwerking in Hart van Brabant

De controles werden uitgevoerd in zeven gemeenten van Hart van Brabant, waaronder Tilburg, door het Bestuurlijk Interventieteam (BIT). Dit team bestaat uit toezichthouders van gemeenten, politie en soms de Douane. Het BIT richt zich op complexe handhaving en het aanpakken van georganiseerde criminaliteit.

Opslaglocaties zijn kwetsbaar voor illegale activiteiten zoals de opslag van gevaarlijke stoffen, drugs of gestolen goederen. Door anonieme verhuur en afgelegen locaties is sociale controle vaak beperkt. De controles hadden als doel misstanden te voorkomen en de veiligheid en leefbaarheid in de regio te vergroten.

Preventie en handhaving

De controleurs wilden met hun acties een signaal afgeven: opslaglocaties worden in de gaten gehouden. Bij overtredingen werd direct gehandeld. Alle aangetroffen illegale goederen zijn door de politie in beslag genomen. Verder onderzoek naar de vondsten is gaande.