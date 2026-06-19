BOA's in Bladel: terugblik en tips

BOA's Anne en Yenthe hebben in juni bijgedragen aan veiligheid in Bladel. Ze blikken terug op evenementen zoals Dodenherdenking en geven tips voor de zomer.

Gevonden voor jou

In de maand juni hebben BOA’s Anne en Yenthe in Bladel diverse activiteiten begeleid en controle uitgevoerd. Zo zorgden ze op 4 mei voor een respectvol verloop van de Nationale Dodenherdenking door wegen en fietspaden tijdelijk af te sluiten. Samen met vrijwilligers en andere betrokkenen verliep de herdenking veilig en soepel.

Met de zomer in aantocht zien de BOA's steeds meer spandoeken en borden verschijnen om evenementen aan te kondigen. Ze wijzen erop dat hiervoor vaak een vergunning nodig is, zeker als het om reclame buiten de gemeentegrenzen gaat. Organisatoren kunnen dit eenvoudig regelen door tegelijk met de evenementenvergunning een ontheffing voor reclame-uitingen aan te vragen.

Veiligheid op warme dagen

Anne en Yenthe benadrukken ook het gevaar van kinderen of huisdieren achterlaten in auto’s bij warm weer. De temperatuur in een auto stijgt snel en kan ernstige oververhitting veroorzaken. Ze adviseren om direct 112 te bellen als je een kind of dier in gevaar ziet. In noodsituaties wordt snel ingegrepen.

Eerste editie Jachtseizoen

Begin juni was Bladel het decor voor de eerste editie van Jachtseizoen, een sportief spel georganiseerd door Cordaad Welzijn de Kempen. Zo'n 120 jongeren gingen de uitdaging aan, terwijl de BOA's samen met jeugdagenten hen probeerden te 'vangen'. Het evenement bracht jongeren en handhavers dichter bij elkaar en zorgde voor meer onderling begrip. Het succes van deze editie smaakt naar meer.