Veel inwoners Bladel doen mee aan participatie

Uit onderzoek blijkt dat veel inwoners van Bladel actief meedoen aan gemeentelijke participatie. Ze vullen bijvoorbeeld online vragenlijsten in of wonen bijeenkomsten bij. De resultaten worden gebruikt om het participatiebeleid te vernieuwen.

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De gemeente Bladel heeft de afgelopen twee jaar onderzocht hoe inwoners betrokken willen worden bij plannen en beleid. Meer dan de helft van de deelnemers vulde een online vragenlijst in, terwijl anderen meededen aan een informatie- of meedenkavond. Vooral ‘geïnformeerd worden’ en ‘meedenken’ blijken populair.

Onderwerpen die inwoners aanspreken zijn vooral groen, woonomgeving en bouwprojecten. Bijna 80 procent van de deelnemers wil meedoen als het thema hen persoonlijk raakt. De meeste inwoners geven de voorkeur aan simpele participatiemethoden zoals vragenlijsten of fysieke bijeenkomsten.

Inwonersinitiatieven krijgen wisselende reacties

Naast inwonersparticipatie onderzoekt de gemeente ook overheidsparticipatie, waarbij inwoners zelf ideeën en projecten starten. Slechts 13 procent van de deelnemers heeft hier ervaring mee. Voorbeelden zijn het prikken van zwerfafval en het Dorpspark De Groene Long.

Deelnemers zijn verdeeld over de ondersteuning vanuit de gemeente. Een deel is tevreden over communicatie en luisteren, maar anderen zijn ontevreden over hoe hun inbreng wordt verwerkt. Inwoners vragen vooral om duidelijkheid en transparantie.

Vragen over uitdaagrecht

Het uitdaagrecht, waarbij inwoners een taak van de gemeente kunnen overnemen, spreekt ruim 40 procent van de deelnemers aan. Zij zien kansen voor meer invloed en betere voorzieningen. Toch zijn tijdgebrek en ingewikkelde procedures redenen om hiervan af te zien.

De gemeente Bladel gebruikt de onderzoeksresultaten om het participatiebeleid te vernieuwen. Dit wordt in 2026 aan de gemeenteraad voorgelegd. Inwoners worden via gemeentelijke kanalen op de hoogte gehouden van de voortgang.