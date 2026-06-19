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Bomenkap aangevraagd op Goorberg in Molenschot
Vandaag om 10:44
Er is een aanvraag gedaan om vier bomen te kappen op Goorberg 7 in Molenschot.
Burgemeester en Wethouders van Gilze en Rijen hebben op 17 juni 2026 een vergunningaanvraag ontvangen voor het kappen van vier bomen. Het betreft bomen op het adres Goorberg 7 in Molenschot.
Deze aanvraag is gepubliceerd ter informatie. Een bezwaar kan pas worden ingediend nadat er een besluit is genomen over de vergunning. Dat besluit zal ook openbaar worden gemaakt.
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