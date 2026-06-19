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Bomenkap aangevraagd op Goorberg in Molenschot

Vandaag om 10:44

Er is een aanvraag gedaan om vier bomen te kappen op Goorberg 7 in Molenschot.

Gevonden voor jou

Burgemeester en Wethouders van Gilze en Rijen hebben op 17 juni 2026 een vergunningaanvraag ontvangen voor het kappen van vier bomen. Het betreft bomen op het adres Goorberg 7 in Molenschot.

Deze aanvraag is gepubliceerd ter informatie. Een bezwaar kan pas worden ingediend nadat er een besluit is genomen over de vergunning. Dat besluit zal ook openbaar worden gemaakt.

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