Straatbarbecue gepland in Suze Groenewegstraat in Rijen

Op zaterdag 29 september 2026 staat een straatbarbecue gepland in de Suze Groenewegstraat in Rijen. Het evenement duurt van twaalf uur ’s middags tot tien uur ’s avonds.

Gevonden voor jou

Bewoners van de Suze Groenewegstraat in Rijen kunnen zich opmaken voor een gezellige straatbarbecue. Voor dit evenement is een vergunning aangevraagd, die voorziet in de benodigde toestemming voor het gebruik van de openbare ruimte en naleving van de regels.

De barbecue vindt plaats op zaterdag 29 september 2026 en duurt tien uur, van twaalf uur ’s middags tot tien uur ’s avonds. Het evenement is bedoeld om buurtbewoners samen te brengen en biedt een moment van ontmoeting en ontspanning.