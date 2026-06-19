Gasgenerator bij milieustraat in Rijen niet meer nodig

Bij de milieustraat aan de Kempenbaan in Rijen is een gasgenerator niet meer nodig. Het bedrijf Louwman Group sluit de locatie aan op een kleinverbruikaansluiting.

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De melding voor deze wijziging werd op 29 december 2025 ingediend en op 17 juni 2026 afgehandeld. Het gaat om een milieubelastende activiteit die nu aangepast is, omdat de aansluiting op het gasnet niet meer nodig is.

De locatie aan de Kempenbaan 83 blijft onderdeel van de milieustraat, maar de energievoorziening wordt efficiënter geregeld via een kleinverbruikaansluiting. Dit heeft gevolgen voor het gebruik van een gasgenerator, die hiermee overbodig is geworden.

Er bestaat geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep tegen deze melding. De melding ligt ook niet ter inzage.