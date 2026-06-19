Gemeente Dongen wijst toezichthouders Fysieke Omgeving aan

De gemeente Dongen heeft een nieuw besluit genomen om toezichthouders Fysieke Omgeving aan te wijzen. Dit besluit treedt in werking vanaf 17 juni 2026 en vervangt eerdere besluiten.

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Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Dongen hebben samen een besluit vastgesteld om medewerkers te benoemen als toezichthouders. Zij zijn verantwoordelijk voor het toezicht op naleving van diverse wetten en verordeningen, zoals de Omgevingswet, Alcoholwet en de Huisvestingswet.

De toezichthouders hebben bevoegdheden zoals het betreden van woningen zonder toestemming van de bewoner, indien dat noodzakelijk is voor hun werkzaamheden. Ook krijgen zij een speciaal legitimatiebewijs om hun taken uit te voeren.

Het besluit vervangt meerdere eerdere aanwijzingsbesluiten en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2010. Het is op 16 juni 2026 ondertekend door het college en de burgemeester van Dongen.