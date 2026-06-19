Gemeente Dongen pakt armoede aan met nieuw beleidsplan

De gemeente Dongen heeft een uitgebreid beleidsplan vastgesteld om armoede te bestrijden. Het plan richt zich op maatwerk, het voorkomen van financiële problemen en het verbeteren van voorzieningen.

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Het beleidsplan ‘Dongen Samen Sterk Tegen Armoede’ bevat diverse maatregelen om sociale uitsluiting te voorkomen en ondersteuning toegankelijker te maken. Zo wordt het Minimafonds vervangen door de Meedoenregeling, die vanaf 1 juli 2018 in werking treedt. Met deze regeling kunnen inwoners gebruikmaken van voorzieningen in natura, zoals een budget voor kinderen en volwassenen.

Voor kinderen tot en met 17 jaar is jaarlijks een budget beschikbaar variërend van 100 tot 300 euro, terwijl volwassenen 175 euro per jaar krijgen. Extra middelen worden ingezet voor projecten zoals het Schoolstarterspakket en de aanschaf van smartphones voor scholieren. Daarnaast wordt de bijdrage aan Stichting Leergeld verhoogd voor individuele verstrekkingen en organisatiekosten.

Ook wordt het armoedebeleid eenvoudiger gemaakt door regels te vereenvoudigen. Het noodfonds wordt vervangen door een regelluw Maatwerkfonds Minima, bedoeld voor inwoners met acute financiële problemen. Jaarlijks wordt 1.500 euro gereserveerd voor communicatie over minimavoorzieningen.

Met dit plan wil Dongen de samenwerking met netwerkpartners versterken en stille armoede beter aanpakken.