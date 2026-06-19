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Oosterhout beperkt nieuwe energieprojecten met voorbereidingsbesluit

Vandaag om 10:47

De gemeente Oosterhout heeft een voorbereidingsbesluit genomen om de bouw van grote energieprojecten tijdelijk te beperken. Het besluit geldt voor vrijwel het hele grondgebied, met uitzondering van enkele locaties.

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Met het voorbereidingsbesluit wil Oosterhout voorkomen dat grootschalige energieprojecten op ongewenste plekken komen. Dit is nodig omdat het huidige omgevingsplan nog geen duidelijke regels heeft voor de plaatsing van deze projecten. De gemeente werkt ondertussen aan een Energievisie en een afwegingskader om de locaties van energie-assets beter te regelen.

Het besluit geldt voor het hele grondgebied van Oosterhout, behalve bedrijventerrein Everdenberg-Oost, Energiepark A59 en Zonnepark Dorst. Projecten die nodig zijn voor een bedrijf, een gebouw of de vervanging van lokale nutsvoorzieningen zijn uitgezonderd van de regels. Het besluit treedt direct na bekendmaking in werking en geldt maximaal anderhalf jaar.

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