Hilvarenbeek: aanvraag voor vrijstaande woning Bolakker

In Hilvarenbeek is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een vrijstaande woning aan de Bolakker. Het verzoek is op 16 juni 2026 ontvangen door de gemeente.

Gevonden voor jou

Het gaat om een bouwactiviteit die is aangevraagd onder kenmerk 1064578. De locatie betreft Bolakker, een adres zonder huisnummer in Hilvarenbeek.

De aanvraag is nog in behandeling. Pas nadat de vergunning is verleend, kan eventueel bezwaar worden gemaakt. Deze bekendmaking dient alleen ter informatie.