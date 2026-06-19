Verbouwing en uitbreiding woning in Diessen aangevraagd

Een aanvraag om een woning aan de Hesterboldstraat in Diessen te verbouwen en uit te breiden is ingediend. Het gaat om een adres in de gemeente Hilvarenbeek.

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Op 16 juni 2026 is een aanvraag binnengekomen bij de gemeente Hilvarenbeek voor een omgevingsvergunning. Het betreft een woning aan de Hesterboldstraat 3 in Diessen. De aanvrager wil de bestaande woning verbouwen en uitbreiden.

De vergunningaanvraag omvat zowel technische bouwactiviteiten als het aanpassen aan het omgevingsplan. De gemeente behandelt de aanvraag volgens de gebruikelijke procedures. Het kenmerk van de aanvraag is 1064576.