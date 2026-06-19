Melding toepassen grond in Esbeek afgehandeld

In Esbeek is een melding afgehandeld voor het toepassen van grond of baggerspecie op een locatie aan de Groenstraat.

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Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek heeft een milieumelding afgehandeld. Het gaat om het toepassen van grond of baggerspecie, wat nodig is om bijvoorbeeld de bodem op te hogen of een terrein aan te leggen.

De melding betreft het adres Groenstraat 11 B in Esbeek en heeft kenmerknummer 1064612. De melding is op 11 juni 2026 verzonden. Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep. Ook ligt de melding niet ter inzage.