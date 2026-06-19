Milieumelding Koningin Julianaweg Haghorst afgehandeld

De gemeente Hilvarenbeek heeft een milieumelding afgehandeld voor een activiteit aan de Koningin Julianaweg 2 in Haghorst.

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Het gaat om een melding van een milieubelastende activiteit op het adres Koningin Julianaweg 2 in Haghorst. De melding is ontvangen door het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek en op 3 juni 2026 afgehandeld.