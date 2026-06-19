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Milieumelding Koningin Julianaweg Haghorst afgehandeld
Vandaag om 10:50
De gemeente Hilvarenbeek heeft een milieumelding afgehandeld voor een activiteit aan de Koningin Julianaweg 2 in Haghorst.
Het gaat om een melding van een milieubelastende activiteit op het adres Koningin Julianaweg 2 in Haghorst. De melding is ontvangen door het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek en op 3 juni 2026 afgehandeld.
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt, en de details liggen niet ter inzage.
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