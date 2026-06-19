Bouwpuin wordt mobiel gebroken op Esbeekseweg in Esbeek

Op Esbeekseweg 17 in Esbeek is toestemming gegeven voor het mobiel breken van bouw- en sloopafval. De melding is op 12 juni 2026 afgehandeld door de gemeente Hilvarenbeek.

Gevonden voor jou

De locatie waar het puin wordt verwerkt, bevindt zich aan de Esbeekseweg 17 in Esbeek. Mobiel puinbreken houdt in dat bouw- en sloopafval direct op de plek wordt fijngemaakt met een machine, zodat het daarna hergebruikt kan worden.

De melding is geregistreerd onder kenmerk 1064649. Er zijn geen mogelijkheden om bezwaar te maken tegen deze melding, en de informatie ligt niet ter inzage.