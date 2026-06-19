Nieuwe onderhoudsloods gepland bij Beekse Bergen in Hilvarenbeek

Er is een aanvraag binnengekomen voor het bouwen van een onderhoudsloods op Beekse Bergen 5 in Hilvarenbeek. De aanvraag is op 17 juni 2026 ontvangen door de gemeente.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek heeft een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een onderhoudsloods op het adres Beekse Bergen 5. De aanvraag valt onder bouwactiviteiten, zowel technisch als volgens het omgevingsplan.

Het kenmerk van deze aanvraag is 1064640. Dit betreft een eerste melding en het is nog niet duidelijk of de vergunning wordt verleend. Zodra de omgevingsvergunning is toegekend, kan er gebruik worden gemaakt van juridische mogelijkheden.