Omgevingsvergunning voor dakopbouw in Ossendrecht verleend

In Ossendrecht is een vergunning verleend voor het plaatsen van een dakopbouw en verbouwing van een woning aan de Putsmolentje 36.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben besloten om een omgevingsvergunning te verstrekken voor het aanpassen van een woning in Ossendrecht. De vergunning betreft het plaatsen van een dakopbouw en een verbouwing aan het huis op Putsmolentje 36.

De vergunning is op 17 juni 2026 verzonden. Het besluit is genomen volgens de gebruikelijke voorbereidingsprocedure.