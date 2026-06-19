Woensdrecht geeft vergunning voor bouw van achttien huurwoningen in Putte

De gemeente Woensdrecht heeft een vergunning verleend voor de bouw van achttien huurwoningen in Putte. Het gaat om gestapelde woningen met twee bouwlagen op twee locaties.

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De woningen worden gebouwd aan de Postbaan en de Zr Will van Hooijdonkstraat in Putte. Het project omvat achttien huurwoningen, verdeeld over twee bouwlagen. De vergunning is op 17 juni 2026 verzonden.

Het besluit is genomen door burgemeester en wethouders van Woensdrecht. De bouwlocaties hebben de adressen Postbaan 13 t/m 31 en Zr Will van Hooijdonkstraat 6 t/m 18a. Het gaat om gestapelde woningen, wat betekent dat de huurwoningen boven elkaar worden gebouwd.

De gemeente maakt bekend dat tegen dit besluit bezwaar kan worden gemaakt. Meer informatie over bezwaarprocedures is te vinden op de website van Woensdrecht.