Vergunning verleend voor kermis horeca Wilhelminaplein Boxmeer

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor horeca-activiteiten tijdens de kermis op het Wilhelminaplein in Boxmeer. Het evenement vindt plaats van 26 tot en met 30 juni 2026.

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De vergunning is op 16 juni 2026 officieel goedgekeurd. Dit betekent dat horeca-activiteiten tijdens de kermis op het Wilhelminaplein toegestaan zijn. Het evenement zal plaatsvinden in het centrum van Boxmeer.

Het besluit is onderdeel van zaaknummer Z2026-00001385. Hiermee wordt het Wilhelminaplein vijf dagen lang het middelpunt van feestelijke activiteiten en horeca. De vergunning maakt het mogelijk om bezoekers van de kermis een breed aanbod aan eten en drinken te bieden.