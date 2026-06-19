Vergunning verleend voor pop-up diners in Sint Anthonis

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor pop-up diners. Deze zullen plaatsvinden op meerdere dagen in juli, augustus en september 2026 aan de Noordkant 17 in Sint Anthonis.

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Het gaat om een tijdelijke afwijking van de regels in het Omgevingsplan, zodat het evenement op deze locatie kan doorgaan. De vergunning is op 16 juni 2026 goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders.

De diners staan gepland op 2, 3, 4, 30 en 31 juli, 1, 20, 21 en 22 augustus, en 10, 11 en 12 september 2026. Het adres waar het evenement plaatsvindt is Noordkant 17, 5845EX Sint Anthonis. Het zaaknummer van de vergunning is Z2026-00003008.