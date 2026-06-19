Renovatie daken vijf woningen in Sambeek aangevraagd

In Sambeek is een vergunning aangevraagd voor het renoveren van de daken van vijf woningen aan de Torenstraat. Het gaat om de panden met de huisnummers 69, 71, 73, 75 en 77.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de renovatie van de daken werd op 16 juni 2026 ingediend bij de gemeente Land van Cuijk. Het project betreft zowel technische bouwactiviteiten als bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan.

De gemeente behandelt de aanvraag volgens de standaardprocedure. Binnen acht weken wordt een besluit genomen, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken. Bezwaar maken tegen de aanvraag is niet mogelijk.