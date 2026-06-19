Gemeente Land van Cuijk wil perceel verkopen aan Zooparc Overloon

De gemeente Land van Cuijk is van plan een perceel van ruim 54.000 m² aan de Rondweg in Overloon te verkopen aan Zooparc Overloon. Het stuk grond grenst aan het bestaande dierenpark en wordt gezien als een logisch onderdeel voor uitbreiding.

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Het perceel, kadastraal bekend als VLB00 sectie S, nummer 595, heeft een agrarische bestemming en wordt verkocht in de huidige staat. De koper, Zooparc Overloon, draagt zelf het risico en de verantwoordelijkheid voor eventuele benodigde vergunningen en andere wettelijke toestemming.

Volgens de gemeente is Zooparc Overloon de enige geschikte partij voor de aankoop. Het terrein sluit direct aan op het huidige dierenpark en kan daardoor alleen als uitbreiding van het park worden benut. Ook is het dierenpark belangrijk voor het recreatieve en toeristische aanbod in de regio, zoals vastgelegd in de gemeentelijke Visie Recreatie en Toerisme.