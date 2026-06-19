Gemeente Breda wil snippergroen verkopen aan Lassuslaan 6

De gemeente Breda heeft bekendgemaakt dat zij van plan is een perceel snippergroen van 73 vierkante meter te verkopen aan de eigenaar van Lassuslaan 6.

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Het gaat om een stuk grond dat kadastraal bekend is als sectie E, nummer 9077. Het perceel wordt verkocht voor tuinuitbreiding en grenst alleen aan de woning van de beoogde koper. Volgens de gemeente is de eigenaar van Lassuslaan 6 de enige serieuze kandidaat voor de verkoop, omdat het perceel functioneel en ruimtelijk aansluit op zijn tuin.

De gemeente heeft besloten geen andere gegadigden toe te laten. Uitgifte aan een andere partij zou volgens Breda zorgen voor problemen met privacy en efficiënt gebruik van de ruimte. De verkoop van het perceel is gebaseerd op objectieve en toetsbare criteria.