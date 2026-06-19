Mantelzorgwoning en aanbouw aangevraagd in Budel-Dorplein

In Budel-Dorplein is een aanvraag ingediend voor een mantelzorgwoning en een aanbouw op de Koningin Emmastraat.

Gevonden voor jou

De gemeente Cranendonck heeft op 2 april 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om plannen voor een mantelzorgwoning en een aanbouw op het adres Koningin Emmastraat 10 in Budel-Dorplein.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 473394 en valt onder het onderdeel ‘omgevingsplanactiviteit’. Het betreft een kennisgeving van ontvangst: de plannen liggen niet ter inzage en hierop kan niet formeel worden gereageerd.