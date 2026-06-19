Navigatie overslaan
Ontdek

Bannerframe aangevraagd voor locatie in Eindhoven

Vandaag om 10:55

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een bannerframe aan de Blécourtstraat 1 in Eindhoven.

Gevonden voor jou

Op 17 juni 2026 is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een bannerframe op een adres in Eindhoven. Het gaat om de locatie de Blécourtstraat 1, 5652GB.

De vergunning ligt niet ter inzage en op dit moment is er geen mogelijkheid om bezwaar te maken. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-005624.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Eindhoven

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.