Bannerframe aangevraagd voor locatie in Eindhoven

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een bannerframe aan de Blécourtstraat 1 in Eindhoven.

Gevonden voor jou

Op 17 juni 2026 is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een bannerframe op een adres in Eindhoven. Het gaat om de locatie de Blécourtstraat 1, 5652GB.

De vergunning ligt niet ter inzage en op dit moment is er geen mogelijkheid om bezwaar te maken. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-005624.