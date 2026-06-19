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Verlenging vergunning voor woning in Poeijersstraat Eindhoven
Vandaag om 10:55
De omgevingsvergunning voor een woning op de begane grond aan de Poeijersstraat 39 in Eindhoven is verlengd. Het gaat om de wijziging van een kantoorruimte naar woonruimte.
De verlenging betreft een vergunning met het zaaknummer EHV-ZP2026-000590. De aanvraag is bedoeld om het gebruik van de begane grond te wijzigen van een kantoorfunctie naar wonen.
De vergunning heeft betrekking op een bouwactiviteit en een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Het is een formele kennisgeving en er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken.
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