Kamerverhuur met zes kamers in Eindhoven officieel toegestaan

In Eindhoven is een vergunning verleend voor kamerverhuur aan zes personen op een adres in de Schelfhoutstraat. Het besluit is genomen onder de overgangsregeling voor 2026.

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De vergunning betreft het pand aan de Schelfhoutstraat 13 in Eindhoven. Het gaat om legalisatie van het verhuren van zes kamers. Het besluit is genomen door de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving en is op 17 juni 2026 verzonden.

Het besluit maakt deel uit van de overgangsregeling voor kamerverhuur in 2026 en ligt vanaf twee dagen na publicatie ter inzage op het Inwonersplein van het Stadhuis in Eindhoven. Ook is het besluit digitaal in te zien via een speciale publicatiepagina van de gemeente.