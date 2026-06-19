Vergunning tijdelijke verhuur woning Schootsestraat Eindhoven verlengd

De vergunning voor tijdelijke verhuur van een woning aan de Schootsestraat in Eindhoven is verlengd. Het besluit is op 17 juni 2026 verzonden.

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Het gaat om een woning aan Schootsestraat 58 in Eindhoven. De vergunning is verleend onder de Leegstandwet. Deze wet maakt het mogelijk om een leegstaand pand tijdelijk te verhuren zonder dat de huurder huurbescherming krijgt.

De aanvraag voor verlenging was ingediend onder zaaknummer EHV-ZP2026-003929. Het besluit is genomen door de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving.