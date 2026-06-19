Tijdelijke verhuur woning Boschdijk Eindhoven goedgekeurd

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor tijdelijke verhuur van een woning aan de Boschdijk 287A onder de Leegstandwet.

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Het besluit is genomen op een aanvraag voor het adres Boschdijk 287A in Eindhoven. De vergunning maakt het mogelijk de woning tijdelijk te verhuren volgens de regels van de Leegstandwet. Deze wet biedt eigenaren van leegstaande panden de mogelijkheid om hun woning te verhuren zonder dat de huurder recht heeft op huurbescherming.

De vergunning is op 17 juni 2026 verleend. Dit besluit is onderdeel van de procedure waarin de gemeente aanvragen beoordeelt om leegstand tegen te gaan. De woning kan nu tijdelijk verhuurd worden binnen de gestelde regels.