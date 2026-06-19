Vergunning verlengd voor tijdelijke verhuur woning in Eindhoven

De vergunning voor tijdelijke verhuur van een woning aan de Geldropseweg in Eindhoven is verlengd. Het besluit is op 17 juni 2026 verzonden.

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De woning aan de Geldropseweg 9J in Eindhoven mag tijdelijk blijven worden verhuurd onder de regels van de Leegstandwet. Het verzoek om verlenging van de vergunning is goedgekeurd door de gemeente.

Het besluit is genomen onder zaaknummer EHV-ZP2026-004932. De vergunning heeft betrekking op adressering en gebruik in het kader van de Leegstandwet. Dit betekent dat de woning tijdelijk verhuurd mag worden zonder dat de normale huurregels gelden, wat vaak gebeurt bij leegstaande panden.

De gemeente heeft het besluit op 17 juni 2026 verzonden. Hiermee blijft de tijdelijke verhuur van de woning toegestaan.