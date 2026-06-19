220 nieuwe appartementen gepland aan Otto Veniusweg en Piuslaan

In Eindhoven is een overeenkomst gesloten voor de bouw van 220 appartementen.

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De gemeente Eindhoven heeft met Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl afspraken gemaakt over de ontwikkeling van 220 nieuwe woningen. Het gaat om een gebied tussen de Otto Veniusweg en de Piuslaan, dat ook grenst aan de Jan van Eyckgracht en het Verspronckpad.

De afspraken regelen onder andere de kosten die de stichting betaalt voor planologische medewerking en procedures. Verder zijn er bepalingen opgenomen over mogelijke schadeclaims, conflicten en onverwachte situaties. Een beschrijving van deze overeenkomst is zes weken lang in te zien op het Inwonersplein in het Stadhuis.