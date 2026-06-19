Buurtfeest sluit Valkenbergstraat in Made tijdelijk af

Op 28 juni 2026 wordt een deel van de Valkenbergstraat in Made afgesloten voor verkeer vanwege een buurtfeest. Er geldt dan ook een tijdelijk parkeerverbod.

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De gemeente Drimmelen heeft toestemming gegeven voor het afsluiten van de Valkenbergstraat in Made. Het betreft het gedeelte tussen huisnummers 36 en 44. De afsluiting en het parkeerverbod zijn van kracht op 28 juni 2026, tussen tien uur ’s ochtends en acht uur ’s avonds.

De maatregelen kunnen indien nodig langer of korter duren. Ze zijn ingesteld om ruimte te maken voor het buurtfeest in de straat.