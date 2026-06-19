Melding opslag grond en baggerspecie in Hooge Zwaluwe

Op de Horenhilsedijk in Hooge Zwaluwe is een melding gedaan voor het opslaan van herbruikbare grond en baggerspecie. Deze melding is op 17 juni afgehandeld.

Gevonden voor jou

Op de Horenhilsedijk in Hooge Zwaluwe wordt zonder bewerking herbruikbare grond en baggerspecie opgeslagen. Dit gaat om grond of baggerslib dat opnieuw gebruikt kan worden, bijvoorbeeld voor ophoging of aanleg. De melding is afgehandeld volgens het Besluit activiteiten leefomgeving.

De melding is niet in te zien en er kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Voor vragen is het zaaknummer Z2026-00016294 gekoppeld aan deze melding. Dit nummer kan gebruikt worden bij correspondentie via e-mail.