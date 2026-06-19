Parkeerplaats bij sporthal Wagenberg afgesloten voor Midsummer

Op 28 juni 2026 wordt een deel van de parkeerplaats bij Sporthal Driedorp in Wagenberg afgesloten en geldt er een parkeerverbod vanwege het evenement Midsummer.

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Burgemeester en wethouders van Drimmelen hebben toestemming gegeven voor tijdelijke verkeersmaatregelen bij Sporthal Driedorp in Wagenberg. Een deel van de parkeerplaats wordt afgesloten en er geldt een parkeerverbod op 28 juni 2026 van negen uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds. Deze maatregelen kunnen korter of langer duren, afhankelijk van de benodigde tijd voor het evenement.

Midsummer is de reden voor deze aanpassing. Bezoekers en omwonenden worden gevraagd hier rekening mee te houden. Alternatieve parkeermogelijkheden in de omgeving zijn mogelijk beperkt.