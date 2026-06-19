Omgevingsvergunning verleend voor rundveestal in Maren-Kessel

De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend voor een wijziging aan rundveestal 4 op de Marenseweg 12 in Maren-Kessel.

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Burgemeester en wethouders hebben toestemming gegeven voor het aanpassen van rundveestal 4 aan de Marenseweg in Maren-Kessel. Het gaat om een vergunning met kenmerk ZKN 1357511.

De vergunning heeft betrekking op een wijziging van de bestaande stal. De bijbehorende documenten zijn vanaf de dag na deze publicatie zes weken ter inzage. Belangstellenden kunnen hiervoor een afspraak maken via de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Dit kan op werkdagen tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.