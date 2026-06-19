Ravenstein: aanvraag voor vervangen enkel glas door BENG beglazing

Burgemeester en wethouders hebben een vergunningaanvraag ontvangen voor het vervangen van enkel glas door BENG beglazing aan de Kolonel Wilsstraat in Ravenstein.

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Op 15 juni 2026 is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning op het adres Kolonel Wilsstraat 4 in Ravenstein. Het gaat om het vervangen van enkel glas door BENG beglazing. Deze beglazing voldoet aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen, wat helpt om energie te besparen.

Het is nog niet zeker of de vergunning wordt toegekend. De aanvraag wordt nog beoordeeld door de gemeente. Wilt u meer informatie? U kunt de stukken inzien bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Maak hiervoor een afspraak via de gemeente.