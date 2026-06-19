Evenementenvergunning aangevraagd voor lustrum op Kazerneterrein Tilburg

Op 12 juni heeft de gemeente Tilburg een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning. Het gaat om het Lustrum WillemsPoort, dat gepland staat op 5 september op het Kazerneterrein.

Gevonden voor jou

Het evenement Lustrum WillemsPoort moet op 5 september plaatsvinden van half zes tot tien uur ’s avonds. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00007489.

De gemeente heeft tot 7 augustus de tijd om een besluit te nemen, maar dit kan ook eerder of later gebeuren. Zodra een besluit is genomen, wordt dit bekendgemaakt en zijn de documenten in te zien.