Tilburg herstelt bestemmingsplan voor bedrijventerrein Spinder

De gemeenteraad van Tilburg heeft een herstelbesluit vastgesteld voor het bestemmingsplan van bedrijventerrein Spinder. Dit besluit, dat mestverwerking beperkt, ligt vanaf 22 juni 2026 ter inzage.

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Op 8 juni 2026 heeft de gemeenteraad van Tilburg een herstelbesluit aangenomen voor het bestemmingsplan Bedrijventerrein Spinder. Het plan sluit nieuwe mestverwerkingsbedrijven uit en beperkt uitbreidingsmogelijkheden voor het bestaande mestbewerkingsbedrijf op het terrein. Zo wordt de aanvoer van mest niet verder uitgebreid, wat nadelige effecten voor de omgeving moet voorkomen.

Het herstelbesluit volgt op een uitspraak van de Raad van State, waarin werd gevraagd om verduidelijking van termen zoals “minder emissies” en “groene circulaire meststoffen” in de planregels. De gemeenteraad heeft deze termen aangepast en extra referentiepunten opgenomen.

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn van 22 juni tot en met 3 augustus 2026 te bekijken via regels op de kaart onder planidentificatienummer NL.IMRO.0855.BSP2023001-c001.