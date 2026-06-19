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Dakkapel aangevraagd voor woning aan Moriondijk in Roosendaal
Vandaag om 11:03
Op Moriondijk 36 in Roosendaal is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel. De aanvraag is ingediend op 15 juni 2026.
De aanvraag betreft een woning aan de Moriondijk, met registratienummer 2026OPA049196. Het gaat om een omgevingsvergunning voor het toevoegen van een dakkapel.
De ingediende aanvraag kan op afspraak worden ingezien bij de publieksbalie van het stadskantoor. Bezwaar maken is pas mogelijk nadat de gemeente een besluit over de vergunning heeft genomen.
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