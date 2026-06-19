Bergeijk wijst wethouder Van Onna aan als plaatsvervangend bestuurslid

Wethouder E. van Onna is aangewezen als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van GR Samenwerking Kempengemeenten.

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De burgemeester en wethouders van Bergeijk hebben besloten om wethouder E. van Onna deze rol toe te wijzen. Dit is geregeld op basis van artikel 5, lid 1 van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking Kempengemeenten.

Het besluit gaat in op de dag na de bekendmaking, die plaatsvond op 2 juni 2026. Wethouder Van Onna zal optreden als vervanger in het Algemeen Bestuur van de samenwerkingsorganisatie.