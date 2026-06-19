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Bergeijk wijst wethouder Van Onna aan als plaatsvervangend bestuurslid

Vandaag om 11:10

Wethouder E. van Onna is aangewezen als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van GR Samenwerking Kempengemeenten.

Gevonden voor jou

De burgemeester en wethouders van Bergeijk hebben besloten om wethouder E. van Onna deze rol toe te wijzen. Dit is geregeld op basis van artikel 5, lid 1 van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking Kempengemeenten.

Het besluit gaat in op de dag na de bekendmaking, die plaatsvond op 2 juni 2026. Wethouder Van Onna zal optreden als vervanger in het Algemeen Bestuur van de samenwerkingsorganisatie.

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