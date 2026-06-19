Wethouder Aarts aangewezen als lid van Bizob-vergadering

Wethouder W.P.M. Aarts uit Bergeijk is aangewezen als lid van de Vergadering van Aangeslotenen van Stichting Bizob. Het besluit is genomen door burgemeester en wethouders van Bergeijk en gaat in de dag na bekendmaking.

Gevonden voor jou

De Vergadering van Aangeslotenen is een onderdeel van Stichting Bureau inkoop en aanbesteden Zuidoost-Brabant (Bizob). Deze stichting ondersteunt gemeenten in Zuidoost-Brabant bij gezamenlijke inkoop en aanbestedingen.

Het aanwijzingsbesluit is genomen op basis van de statuten van Bizob, artikel 11.2. Het besluit is ondertekend door de waarnemend burgemeester en gemeentesecretaris van Bergeijk.