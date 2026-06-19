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Wethouder Aarts wordt plaatsvervangend bestuurslid Omgevingsdienst

Vandaag om 11:10

Wethouder W.P.M. Aarts uit Bergeijk is aangewezen als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Het besluit is genomen door burgemeester en wethouders van Bergeijk.

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Het aanwijzingsbesluit is gebaseerd op artikel 3.1 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant-Zuidoost. Wethouder Aarts neemt deze rol op zich als vervanger binnen het bestuur van de organisatie.

Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking, dat is vanaf 3 juni 2026. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant houdt zich bezig met milieuzaken en vergunningverlening in de regio.

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