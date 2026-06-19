Auto knalt tegen huis, gevel en keuken zwaar beschadigd

Een harde klap schrok donderdagavond bewoners van de Leharstraat in Drunen op. Een auto reed daar vanuit een parkeervak tegen de gevel van een huis. De klap was zo hard dat niet alleen de auto zwaar beschadigd raakte, maar ook het huis zelf.

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Aan de buitenkant is vooral een dikke scheur te zien, maar ook binnen heeft de aanrijding sporen achtergelaten. In de keuken, direct achter de getroffen gevel, zijn scheuren in de muren ontstaan. De auto kan voorlopig nog niet worden weggehaald. Daarvoor is de schade aan de woning te ernstig. Vrijdag moet eerst een aannemer komen om de constructie en de vloeren te stutten. Pas daarna kan het voertuig veilig worden geborgen.

Bewoonster moet uit de buurt van gevel blijven

De bewoonster mag voorlopig in haar huis blijven, maar heeft wel het dringende advies gekregen om uit de buurt van de beschadigde gevel te blijven. Ook de straat is uit voorzorg afgezet, zodat niemand te dicht bij de woning kan komen. De bestuurder kwam volgens getuigen met de schrik vrij. Hij kon na de botsing zelf uit de auto stappen.

De vrouw van de bestuurder die met zijn auto tegen de gevel aanreed, vertelt vrijdagmiddag hoe het ongeluk kon gebeuren. "Mijn man wilde de auto achteruit inparkeren om de auto daar te kunnen laden en daar is er iets helemaal mis gegaan. We vermoeden dat hij dacht dat de auto in zijn achteruit stond, dat hij toen het gaspedaal intrapte en vooruit is geschoten. We vinden het echt heel vervelend." De bestuurder had na de klap last van zijn rug, schouders en hoofd en is ter controle naar de huisarts gegaan. Zijn vrouw geeft aan dat hij vooral heel erg geschrokken is van het ongeluk. Volgens haar heeft het ongeluk niet te maken met roekeloos rijgedrag: "Dat vinden we belangrijk om te benadrukken. We weten alleen zelf niet of het nu mis is gegaan door de auto zelf of dat het om een menselijke fout ging."

Hoe groot de schade precies is, wordt de komende tijd onderzocht. Mogelijk moet de zwaar beschadigde gevel deels of helemaal worden vervangen. De verzekering handelt de schade verder af. De bewoners van het huis waren vrijdagmiddag niet thuis.