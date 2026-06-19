Osseweg in Heesch afgesloten voor werkzaamheden

De Osseweg in Heesch krijgt van 22 juni tot 2 juli een nieuwe aansluiting. Het fietspad is dicht en auto's kunnen het weekend van 26 tot 29 juni niet doorrijden.

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Van maandag 22 juni tot donderdag 2 juli wordt gewerkt aan de Osseweg in Heesch. Het fietspad is in die periode niet toegankelijk. Auto’s kunnen vanaf vrijdagavond 26 juni tot maandagochtend 29 juni geen gebruik maken van de weg. De werkzaamheden zijn nodig om een veilige toegang te maken bij een nieuw appartementencomplex.

Het appartementencomplex dat aan de Osseweg wordt gebouwd, krijgt een nieuwe aansluiting op de weg. Hiervoor wordt het fietspad verlegd en komt er een middengeleider op de rijbaan. Het verleggen van het fietspad start op 22 juni, waarna het fietspad tot 2 juli gesloten blijft.

Omleidingsroutes

Tijdens de afsluiting van het fietspad worden fietsers omgeleid via de Maasstraat en de Meursstraat. Voor het autoverkeer dat het weekend van 26 juni niet door kan rijden, zijn andere routes ingesteld. Verkeer van Heesch naar Oss moet rijden via de Graafsebaan, de N329 en de Julianasingel. Verkeer vanuit Oss naar Heesch wordt geleid via de Ruwaardsingel, de Cereslaan, de Bosschebaan en ’t Dorp.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door firma Langenhuizen uit Loosbroek. Het project wordt begeleid door de gemeente Bernheze.