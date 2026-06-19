KrisjKrasjKresj en Ketelhuis winnen Tilburgse architectuurprijzen

De Tilburg Architectuurprijzen zijn dit jaar gewonnen door KrisjKrasjKresj en het Ketelhuis. De prijzen belonen bijzondere bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van de stad. De uitreiking vond plaats in de LocHal en werd georganiseerd door CAST.

Gevonden voor jou

KrisjKrasjKresj, een kinderdagverblijf en peuteropvang aan het Smidspad in Tilburg Oud Noord, heeft de juryprijs gewonnen. Het gebouw is ontworpen door HSH Architecten en biedt een warme en huiselijke omgeving voor jonge kinderen. De jury roemt de hoge ontwerpkwaliteit en het gebruik van zachte kleuren die zorgen voor een speelse, maar rustige uitstraling.

Volgens de jury is het project een voorbeeld van hoe erfgoed op een respectvolle manier een tweede leven kan krijgen. Het voormalige pand is zorgvuldig getransformeerd, wat het tot een uitzonderlijk project binnen de categorie kinderopvang maakt. De architecten kozen bewust voor een thuisgevoel, in plaats van de vaak functionele en onpersoonlijke ruimtes die bij kinderopvanglocaties gebruikelijk zijn.

Publieksprijs voor het Ketelhuis

Het Ketelhuis heeft de publieksprijs gewonnen. Dit project kreeg veel waardering van Tilburgers zelf en toont aan hoe betrokken bewoners zijn bij de ontwikkeling van hun stad. Erfgoedprojecten zoals dit spelen een belangrijke rol in het collectieve geheugen en versterken de band met de stad.

De Tilburg Architectuurprijzen werden voor het eerst uitgereikt in 2024. Toen vielen de Zwijsengarage en het kloostercomplex Oude Dijk in de prijzen. Beide projecten maakten duidelijk hoe herbestemming van bestaande gebouwen bijdraagt aan de ontwikkeling van Tilburg. Deze trend zet zich voort in de editie van 2026.