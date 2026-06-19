Hardrijder raakt rijbewijs kwijt in Helmond

Een automobilist moest vrijdag zijn rijbewijs inleveren bij de politie op de Stiphoutse Dreef in Helmond. Daar hielden agenten een verkeers‑ en snelheidscontrole.

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De automobilist werd betrapt terwijl hij met een snelheid van 105 kilometer per uur over de weg reed. Verder zagen de agenten dat hij iemand anders inhaalde over een doorgetrokken streep. Voor beide feiten kreeg hij een proces-verbaal.