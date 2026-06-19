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Hardrijder raakt rijbewijs kwijt in Helmond
Vandaag om 13:51 • Aangepast vandaag om 14:27
Een automobilist moest vrijdag zijn rijbewijs inleveren bij de politie op de Stiphoutse Dreef in Helmond. Daar hielden agenten een verkeers‑ en snelheidscontrole.
De automobilist werd betrapt terwijl hij met een snelheid van 105 kilometer per uur over de weg reed. Verder zagen de agenten dat hij iemand anders inhaalde over een doorgetrokken streep. Voor beide feiten kreeg hij een proces-verbaal.
In totaal reden 32 bestuurders te hard over de Stiphoutse Dreef. De laagst gemeten snelheidsoverschrijding bedroeg volgens de politie 20 kilometer per uur.
Op de Stiphoutse Dreef geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.
Verder werden nog drie bekeuringen uitgeschreven aan verkeersdeelnemers die bezig waren met hun telefoon terwijl ze achter het stuur zaten.
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