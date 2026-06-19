Cultuur Festival in Loon op Zand biedt podium aan creatieven

Op zaterdag 19 september vindt het Cultuur Festival plaats op het Anton Pieckplein in Loon op Zand. Het evenement opent het nieuwe culturele seizoen en biedt bezoekers de kans om kunst en cultuur te ontdekken, ervaren en zelf uit te proberen.

Gevonden voor jou

Het Cultuur Festival is bedoeld voor kunst- en cultuurmakers in de breedste zin van het woord. Theatergroepen, dansers, muzikanten, beeldend kunstenaars en andere creatieve geesten krijgen hier een podium om zichzelf te presenteren. Denk aan workshops, demonstraties of mini-optredens die laagdrempelig en interactief zijn.

Bezoekers kunnen van twaalf tot vier uur ’s middags gratis genieten van alle activiteiten. De organisatie hoopt dat het festival niet alleen inspirerend is, maar ook mensen activeert om zelf deel te nemen aan kunst en cultuur. Het Anton Pieckplein zal tijdens het evenement gevuld zijn met allerlei creatieve uitingen en initiatieven.

Gratis deelname

Voor iedereen die actief is in de kunst en cultuur, is dit de kans om mee te doen. Deelname aan het festival is gratis. Organisaties, verenigingen of individuele makers kunnen zich aanmelden door vóór 6 juli een korte omschrijving van zichzelf en hun geplande activiteit in te sturen.

Het Cultuur Festival is een mooie gelegenheid om het culturele aanbod in de regio zichtbaar te maken en mensen met kunst en cultuur te verbinden. De organisatie benadrukt dat het evenement laagdrempelig en toegankelijk is voor zowel deelnemers als bezoekers.