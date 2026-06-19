Afvalinzameling in Maashorst begint eerder bij warm weer

Vanwege de verwachte hitte start de afvalinzameling vanaf maandag tijdelijk eerder.

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Vanaf maandag 19 juni wordt het afval in de regio al om half zeven ’s ochtends opgehaald. Dit geldt voor maandag en dinsdag, en bij temperaturen van dertig graden of hoger op andere dagen. De vroege start moet het werk voor de medewerkers tijdens warme dagen veiliger en aangenamer maken.

De maatregel is een reactie op de voorspelde hoge temperaturen en geldt zolang er sprake is van code geel. Inwoners wordt gevraagd hun afval voor half zeven buiten te zetten, zodat alles op tijd kan worden opgehaald. De gebruikelijke ophaaltijden worden tijdelijk aangepast.

Door de vroege start kunnen medewerkers de grootste warmte vermijden. Dit voorkomt gezondheidsrisico’s en zorgt voor een betere werkomgeving. Het verzoek is om afvalcontainers en zakken tijdig aan de straat te zetten.

De afvalinzameling speelt hiermee in op de weersomstandigheden en vraagt om begrip en medewerking van de bewoners. Met deze aanpak hoopt men het werk tijdens warme dagen zo goed mogelijk te organiseren.